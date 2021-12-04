Белорусы уехали отдыхать в Намибию, а вернуться не могут 4 4.12.2021, 18:47

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Их не впускает Россия.

Максим и Дарья, читатели «Онлайнера», шлют весточку из славной Намибии — страны в Южной Африке. Пишут, что все хорошо, две недели отпуска пролетели как один день, погода прекрасная. Домой пока не ждите, домой Максим и Дарья попасть не могут: Россия не впускает. На самолет до Москвы белорусов не допустили в связи с введенными в РФ ковидными ограничениями.

— Меня зовут Макс, и мы с моей любимой женой Дашей 7 лет активно путешествуем. Я работаю в IT-сфере, а Даша — преподаватель йоги и нутрициолог. За плечами уже четыре зимовки в США, Южной Америке, Азии и Европе, а также множество выездов на 1—2 недели в разные уголки нашей удивительной планеты. Всегда все поездки планируем сами, услугами туристических агентств почти никогда не пользовались, — рассказывает белорус.

А почему Намибия?

— В определенный момент для путешественника обесцениваются популярные и хайповые достопримечательности вроде Эйфелевой башни или статуи Свободы. Хочется больше приключений и культурного обмена с местными людьми, чтобы расширять кругозор, осознавать, насколько в мире разные люди и какая красивая наша Земля.

В русскоязычном YouTube есть популярный блогер — Антон Птушкин. Посмотрели его выпуск про Намибию — и в голове осталась только одна мысль: следующая наша поездка будет именно туда.

Почему? В первую очередь хотелось вживую посмотреть на африканских зверей в дикой природе. Я с детства люблю передачи про животных и всегда мечтал увидеть льва или гепарда не в цирке.

Конечно, очень притягивал Атлантический океан и серфинг, древнейшая пустыня Намиб, которая насчитывает более 80 млн лет, и африканская культура.

Также нас привлекла новая концепция: аренда авто с палаткой на крыше и ночевка в кемпингах. Таким образом, есть все что нужно: транспорт, жилье и кухня — три в одном, — продолжает Максим.

И дорого обошлось?

— Билеты из Минска до Виндхука (столица Намибии) стоили 1000 долларов США в обе стороны. Летели почти сутки с тремя пересадками (через Москву, Афины и Аддис-Абебу).

Аренда авто с палаткой и оборудованной кухней вышла в $1200 на двоих на 12 дней, — делится читатель.

— Вообще, Намибия далеко не дешевая страна для путешествий. Средняя цена за номер в отеле — от $50. Обед в ресторане — $10—20.

Ну а вообще как впечатления?

— Намибия — это бывшая немецкая колония, и это ощущается повсюду: немецкая архитектура, много европейских эмигрантов, европейская кухня. К тому же тут очень чисто и на улицах, и в помещениях. Я не переставал удивляться чистоте в туалетах даже в богом забытых деревушках.

Это вполне безопасная страна для туристов: можно спокойно ходить по улицам и не переживать. Местные отлично говорят на английском — это их официальный язык, поэтому путешествовать и общаться комфортно. Намибийцы — приветливый и общительный народ, всегда интересуются, все ли в порядке и все ли нравится. И каждый, кого мы встречали, говорил нам, что мы первые, кого они встретили из Беларуси.

— Мы ни разу не пожалели, что выбрали ночевать в палатке и передвигаться на внедорожнике. Каждое утро встречали рассвет в новом месте, — с восторгом рассказывает Макс.

— Самым большим впечатлением было в первый раз увидеть слонов, которые просто переходили дорогу в национальном парке. Потом были два вальяжных льва, гепард, жирафы, импалы, носорог и гиена. Эти впечатления останутся на всю жизнь.

А с «короной» там как, есть ограничения?

— В помещениях все ходят в масках, на входе специальный человек следит, чтобы руки были обработаны антисептиком. В целом все спокойно, новых случаев в сутки здесь порядка десяти за последнюю неделю, — говорит наш читатель.

Про омикрон сейчас больше всего разговоров?

— После того как в ЮАР обнаружили новый штамм, мы сразу подумали: «О, опять приключения с возвратом домой». Мы уже были в такой ситуации в марте 2020 года, в начале пандемии, когда путешествовали по Марокко. Тогда все закончилось эвакуацией российских и белорусских граждан на специальном рейсе от МЧС.

В этот раз мы активно следили за всеми новостями, даже звонили в Роспотребнадзор РФ, и там нам сказали, что по прилете в Москву нам нужно будет сдать экспресс-ПЦР-тест и нас посадят на самолет до Минска, — рассказывает Максим.

Что-то пошло не так?

— Да. Мы должны были вылететь вчера, 3 декабря, в 14:30, Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе до Москвы (Домодедово) и оттуда с Belavia до Минска. Но нас не посадили на рейс до Москвы в связи с новыми правилами (из Южной Африки в Россию впускают только граждан России). Обидно было заплатить $200 за ПЦР-тест и не вылететь в этот же день. Теперь придется делать еще раз.

Нам здорово помогли менеджеры Ethiopian Airlines, которые долго искали для нас варианты в принципе добраться до Минска. Ближайший рейс в понедельник — в Аддис-Абебу (там пересадка 18 часов), затем рейс в Стамбул (пересадка 10 часов) и в 11 утра в среду мы должны быть в Минске. Всего перелет составит 44 часа, но это единственный вариант на данный момент для нас, — говорит мужчина.

Это же дополнительные расходы?

— Доплата за разницу цен в билетах составила $900 за двоих до Минска. Причем цена росла каждый час на $100.

На эти пару дней мы остались в Виндхуке, сняли отель. Здесь на серф-споте мы познакомились с местным человеком, он телеведущий и фитнес-тренер, всячески помогает нам и нас поддерживает, за что ему огромная благодарность. Ну и мы не унываем: все-таки продлили лето на пару дней, погода тут отличная, — радуется жизни Максим.

В общем, не расстраиваетесь по пустякам?

— Конечно, сперва был небольшой шок, когда нас не посадили на самолет. Но если посмотреть на это с другой стороны, то в Намибии сейчас только началось лето — кайфуем.

Но я никому не советую лететь в путешествия на последние деньги: из-за этого можно попасть в ситуацию гораздо хуже нашей, — предостерегает Максим.

— Если еще есть белорусы в Намибии, то будем рады помочь, скооперироваться — опыт уже есть.

Судя по всему, такие приключения не отбили желания путешествовать в такое время?

— В целом пандемия и путешествия учат адаптироваться к новым реалиям и быстро принимать решения. А в 21-м веке это один из самых ценных навыков. К тому же всегда будет что вспомнить.

Я думаю, что путешествовать сейчас вполне реально, главное — желание. За это время мы посещали страны, в которые вряд ли полетели бы, если бы не коронавирус: нетуристическая Турция и Египет, Албания, Алтай в России, Марокко, — перечисляет Максим.

— К тому же жилье сейчас обычно дешевле, поэтому местные ценят каждого туриста, сервис улучшается.

По информации РБК, Россия ввела 14-дневный карантин для приезжающих из стран Южной Африки. При этом Россия не открыла прямое авиасообщение с ЮАР, а, по данным Ростуризма и МИДа, в Южно-Африканской Республике остаются несколько сотен российских граждан.

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