Члены избиркомов Тувы признались в фальсификациях на выборах в Госдуму РФ 4.12.2021, 18:25

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Они заявили, что «до них довели определенные цифры».

В Туве члены участковых и территориальных избирательных комиссий на сентябрьских выборах в Госдуму признались, что сфальсифицировали результаты. Их открытое письмо опубликовал "Риск-информ", передает svoboda.org.

Авторы письма пишут, что сначала надеялись на честные выборы, но позже "до них довели определенные цифры", которые должны были выйти по итогам подсчёта голосов. За отказ им угрожали увольнением.

Письмо члены избиркомов написали потому, что оказались недовольны своей зарплатой в 20–40 тысяч российских рублей. Она оказалась ниже ожидаемой и, по мнению авторов обращения, несоразмерной с оплатой труда руководства Избиркома Тувы.

"Проделав большой объем работы на свой страх и риск, выполнив все законные и незаконные поручения от больших начальников, мы получили оплату, на наш взгляд, недостойную", говорится в письме. Авторы попросили правоохранительные органы региона провести проверку.

Выборы в Госдуму состоялись в середине сентября. Несмотря на падение предвыборных рейтингов, победу на них, согласно официальным данным, одержала партия "Единая Россия". Оппозиция и ряд наблюдателей сообщали о многочисленных случаях фальсификаций и неравных условиях для кандидатов. Центризбирком признал выборы состоявшимися, суды все жалобы отклоняют.

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