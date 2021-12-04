Белорусу пришел транспортный налог за мотоцикл, который конфисковали более 20 лет назад 1 4.12.2021, 18:28

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Техническая ошибка или некомпетентность должностных лиц?

У читателя abw.by Виктора Михайловича сложилась спорная ситуация. Не так давно он получил извещение об уплате транспортного налога на мотоцикл "Минск". Все бы ничего, но эту технику конфисковали по решению суда более 20 лет назад. Документов не сохранилось, ведь столько лет прошло. Неужели придется платить?

Вопросы вместо помощи

Делать это Виктор Михайлович не собирался и обратился по электронной почте в налоговую инспекцию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Виктор Михайлович заполнил форму, отправил ее и дождался ответа, но налоговая его удивила – не разобрались. На двух листах ответа были перечислены статьи Налогового кодекса, из которых следовало, что поскольку в ГАИ мотоцикл числится за конкретным владельцем, то и платить придется именно ему.

Виктор Михайлович в своем заявлении не просил налоговую инспекцию снять с учета мотоцикл или сделать это путем запроса налогового органа в ГАИ. Он просил "разобраться в моем конкретном случае".

Предложение налогового органа обратиться в Госавтоинспекцию для снятия с учета транспортного средства выглядит в данном случае странным, поскольку мотоцикл был конфискован по решению суда. Это означает, что мотоцикл, скорее всего, был продан через специализированные организации, соответственно у транспорта, вероятно, есть владелец, который на вполне законных основаниях приобрел мотоцикл и эксплуатирует его для своих целей.

Допустим, мотоцикл можно снять с учета в утиль, если он в течение трех лет не "светился" по базам данных ГАИ и прочим учетам (п.42 постановления cовмина №1849). Но тогда предполагаемый законный владелец мотоцикла при встрече на дороге с инспектором ГАИ узнает, что ездить на данном мотоцикле нельзя, поскольку официально он утилизирован. Продать такой мотоцикл также не получится, поскольку регистрационные действия с утилизированным транспортом не осуществляются, что указано в п.3 постановления cовмина №1849.

Держать в уме нужно еще один документ:

Указ №63 "О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства".

236. Не допускается дальнейшая государственная регистрация в ГАИ транспортных средств, переданных на промышленную переработку (утилизацию) или реализованных для использования в качестве запасных частей, в том числе в неразобранном виде.

Почему в базе данных мотоцикл числится за Виктором Михайловичем, ведь после конфискации сведения об этом должны были внести в базу данных? Техническая ошибка или некомпетентность должностных лиц? Вопрос, с которым нужно было разобраться, как и просил заявитель в письме в налоговую инспекцию, а не отправлять его в ГАИ, откуда при подобных обстоятельствах его также могут отправить куда-нибудь разбираться.

Как должно быть?

Развитие событий после обращения заявителя в налоговую должно выглядеть следующим образом.

В соответствии со ст.14 Закона об обращениях граждан и юридических лиц "обращения граждан считаются рассмотренными по существу, если изучены все изложенные в них вопросы и приняты надлежащие меры по обеспечению реализации прав и свобод граждан и их интересов. Письменные ответы, должны быть обоснованными, мотивированными, со ссылками на нормы законодательства и содержать конкретные формулировки" (ст.18 Закона).

Извещение о транспортном налоге составляет и направляет владельцам транспортных средств налоговая инспекция, в задачу которой входит в том числе обязанность законно и правильно исчислять налоги (п.4 Положения о Министерстве по налогам и сборам, постановление Совмина №1592 от 31.10.2001).

В этой части считаем, что в рамках рассмотрения обращения заявителя можно было направить запрос в суд, который принимал решение о конфискации транспортного средства. Сроки хранения дел в зависимости от их категории разные. В том числе есть возможность обратиться в органы, которые работают с имуществом, обращенным в доход государства, – можно получить сведения там и направить их в ГАИ для внесения изменений в базу данных. Варианты есть, было бы только желание их использовать.

Поэтому рекомендуем Виктору Михайловичу обжаловать поступивший ему ответ на основании ст.20 Закона об обращениях граждан и привести вышеуказанные аргументы. Тогда дело сдвинется с мертвой точки, бремя налога за давно конфискованный мотоцикл с него снимут.

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