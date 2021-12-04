Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров: видео

Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров: видео3
- 4.12.2021, 19:08
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Идет эвакуация местных жителей.
Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров. Власти ведут эвакуацию местных жителей.
По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца, передает ВВС.
Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия. Сообщений о жертвах пока нет. Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.
16.50— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u
Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.
Sore hari paska erupsi Gunung Semeru. @LekKacung pic.twitter.com/E4M9iwKTAi— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.
Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.