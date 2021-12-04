Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров: видео 3 4.12.2021, 19:08

2,974

Фото: AFP

Идет эвакуация местных жителей.

Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров. Власти ведут эвакуацию местных жителей.

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца, передает ВВС.

Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия. Сообщений о жертвах пока нет. Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.

Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».