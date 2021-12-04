закрыть
4 декабря 2021, суббота, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров: видео

3
  • 4.12.2021, 19:08
  • 2,974
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров: видео
Фото: AFP

Идет эвакуация местных жителей.

Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров. Власти ведут эвакуацию местных жителей.

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца, передает ВВС.

Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия. Сообщений о жертвах пока нет. Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.

Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.

Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников