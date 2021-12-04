Они всё понимали, они вошли в положение 1 4.12.2021, 19:18

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Обращение ко всем рабочим Беларуси.

30 мая. Шахта «Беларуськалия». 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки, пишет телеграм-канал «БОР».

При этом, в нарушение требований охраны труда он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения не совместимые с жизнью. Время важно. Оборудование старое, но работать нужно. Нельзя останавливаться и он работал. Он «всё понимал», он «вошел в положение.

30 июня на МТЗ монтажник отравился угарным газом в ходе работ в дымоходной системе. Мужчину еле откачали. Какие будут последствия для его легких после такого ЧП не знает никто. Он не должен был туда лезть без необходимых средств индивидуальной защиты, тем более, в рабочее время. Но поддался на уговоры начальства. Он «все понимал», он «вошел в положение».

Август. МТЗ. Смертельные травмы получил 36-летний мастер участка термообработки кузнечного цеха, которого зажало между стенками дробеметного барабана. По хронологии событий того ужасного дня мы знаем, что мастер, вместо того, чтобы вызвать ремонтную бригаду, сам решил попытаться починить неисправное оборудования. Ведь за каждый лишний час простоя его накажут. Плевать на технику безопасности. Работа дороже. Как итог — дети остались сиротами. Но он же «всё понимал», он «вошел в положение».

Конец октября. МТЗ. Погиб 57-летний слесарь по сборке металлоконструкций. Его затянуло в сверлильный станок. Защитные щитки, концевики, предотвращающие самопроизвольное включение давно не работают. Ремонтировать? Это же время. А время — это простой оборудования. Мастер уговорит работать так и слесарь работал до рокового дня. Он же «всё понимал», он «вошел в положение».

Это только несколько случаев смертельных исходов на предприятиях. Всего за январь-октябрь 2021 года в Беларуси из-за несчастных случаев на производстве пострадало 1583 рабочих. Из них 570 получили тяжелые травмы, а 101 человек погиб.

Теперь вспомните, сколько раз ваши руководители толкали вас на нарушения техники безопасности, должностных инструкций, уговаривая вас войти в положение. И вы «всё понимали», и вы «входили в положение».

Подумайте о том, что 101 уже мертвый человек также как и вы «входил в положение» и «всё понимал». Вы могли оказаться в их числе.

Берегите себя. Не понимайте. Отказывайтесь входить в положение. Отказывайтесь выполнять просьбы и распоряжения, которые противоречат вашим должностным инструкциям и технике безопасности. Помните, жизнь у вас одна. И вас ждут дома...

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