В Беларусь пришел циклон «Бенедикт» 4.12.2021, 19:52

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А с ним - сильный порывистый ветер и осадки.

Белгидромет объявил желтый уровень опасности из-за гололедицы на выходные 4 и 5 декабря, пишет zerkalo.io. Белгидромет сообщает, что на уходящей неделе на территорию Беларуси пришел циклон «Бенедикт», а с ним — сильный порывистый ветер и осадки.

«4 декабря погоду на территории страны будет определять поле пониженного давления атмосферного давления, малоактивный фронтальный раздел. Местами про стране пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах — гололедные явления, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности», — сказано в прогнозе синоптиков на выходные.

«В воскресенье 5 декабря территория страны окажется во власти фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы, станет больше облаков и осадков», — прогнозируют специалисты Билгидромета.

Температура ночью 5 декабря — от -8 до -1, температура днем — от -4 до +2.

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