Пенсионер: Почему на автоналог скидка есть, а получить ее нельзя? 3 4.12.2021, 20:12

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Белорусам приходят «письма счастья».

В редакцию vgr.by обратился пенсионер из Гродно. Ему пришло извещение из налоговой инспекции о том, что нужно внести авансовый платёж по транспортному налогу — 29 рублей. Мужчина недоумевает: он пенсионер и может рассчитывать на скидку 50 процентов.

Заместитель начальника управления налогообложения физических лиц — начальник отдела налогообложения имущества физических лиц инспекции МНС по Октябрьскому району г. Гродно Мария Бондарчук:

— Авансовый платёж для всех одинаковый — одна базовая величина (сегодня это 29 рублей), за прицеп, прицеп-дачу или мотоцикл — 20 рублей. Сумма вносится за каждое зарегистрированное в ГАИ МВД РБ транспортное средство до 15 декабря 2021 года. Доплатить транспортный налог до общеустановленной ставки нужно будет до 15 ноября 2022 года. Налоговая инспекция пришлёт соответствующее извещение до 1 сентября 2022 года.

Ставки транспортного налога устанавливаются в зависимости от разрешённой максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства.

Для пенсионеров действует льгота 50 процентов от общеустановленной ставки. Она предоставляется только при условии, что у плательщиков есть действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

Льгота по транспортному налогу применяется следующим образом. Например, полная сумма (без льготы) за легковой автомобиль, имеющий разрешённую максимальную массу более 1,75 тонны, но не более 2 тонн за 2021 год, составляет 102 рубля. С учётом льготы пенсионеру нужно будет заплатить 51 рубль. В этом году он вносит 29 рублей, в следующем доплачивает 22 рубля.

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