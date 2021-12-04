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Жлобинский райисполком должен за коммуналку более $3 тысяч

  • 4.12.2021, 21:04
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Жлобинский райисполком должен за коммуналку более $3 тысяч

Ябатьки спускают бюджетные деньги на очередные автопробеги.

Об этом пишет телеграм-канал «Свободный Жлобин»:

- Возможно некоторые жители нашего города видели сегодня утром немногочисленную вереницу ябацька-мобилей. В связи с этим у нас возник любопытный вопрос. Вы тратите столько времени, сил и средств, чтобы устроить очередную никому не нужную показуху, но в тоже самое время вы банально не можете рассчитаться с долгами за электричество!

В нашем распоряжении оказалась жировка, которая была выписана на отдел Жлобинского райисполкома, которым руководит Сергей Погребецкий. Задолженность за электричество составляет почти 8000 рублей. Вопрос: Серёжа, где деньги?

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