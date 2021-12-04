Что белорусы сдают и покупают в ломбардах?1
- 4.12.2021, 21:55
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Посетили четыре ломбарда Минска.
От каких вещей готовы были избавиться белорусы, чтобы решить финансовые проблемы, и какие из них теперь можно выгодно купить? Myfin.by прошелся по минским ломбардам и узнал цены на швейцарские часы, наушники и даже мясорубку.
Ломбардов на картах Минска – больше 15-ти, журналисты посетили 4.
«Швейцарские часы и за 990, и за 169 рублей»
В ломбарде «Масьтар» на 3 этаже ГУМа людей не было, но выбор большой – 4 полочки с наушниками, телефонами, швейцарскими и электронными часами.
Ломбард принимает и ювелирные изделия, но все украшения из драгоценных металлов, за которыми длительное время никто не возвращается, сдает в государственное хранилище.
Цены на продаваемые позиции очень разные:
- Швейцарские часы Candino – 169 рублей (для сравнения, цена похожей модели в белорусских интернет-магазинах начинается от 460 рублей)
- Швейцарские часы Baume & Mercier Classima – 990 рублей
- Розовые электронные часы с сенсорным дисплеем – 60 рублей
- Наушники AirPods Pro – 80 рублей
- Мобильный телефон ZTE – 25 рублей
«Есть практически все – даже рации, аэрогриль и воздуходувка»
В «Евроломбарде» ассортимент оказался разнообразным. Строительные инструменты, машинка для маникюра, коляски, коньки, рации... Посетителей в тоже больше, чем в других местах. Чаще всего люди здесь покупают именно технику – пояснили .
Цены в этом ломбарде могут быть и ниже магазинных в 2-3 раза, и полностью соответствовать им. Все зависит от того, в каком состоянии поступила вещь.
Вот несколько примеров:
- Машинка для маникюра – 49 рублей (в интернет-магазине цена такая же).
- Швейцарские часы стоят от 89 до 819 рублей
- Фотоаппарат Sony Alpha SLT – 449 рублей
- Мясорубка Moulinex – 129 рублей
- Мультиварка Polaris – 89 рублей (в интернет-магазине ее продают за 152 рубля)
- Аэрогриль First FF 5803 – 49 рублей
«Принимаем, но это не значит, что продаем»
«Настоящий ломбард» принимает ювелирные украшения, швейцарские часы и технику. Но принимает – не значит продает. В помещении есть большой стеллаж с вещами, которые оставлены на хранение, но купить их нельзя, – поясняют.
Кстати, этот ломбард сотрудничает с другим ломбардом, который находится по адресу Ленинградская 5. Работники последнего приносят сюда вещи, потому что места для витрин у них мало. Поэтому, если вы хотите что-то купить на Ленинградской, то там вас ждут только велосипеды, – поясняют.
В ломбарде «Ордан» принимают золото, серебро, часы и строительную технику. На полках выбор небольшой – несколько часов, очиститель воздуха, беспроводные наушники. Представитель ломбарда поясняет, что наушники принимаются только новыми – вопрос гигиены.
Золотых или серебряных украшений не видно.
Цены здесь немного ниже, чем по другим ломбардам. Например:
- Швейцарские часы Claude Bernard – 250 рублей (самые дорогие в этом ломбарде)
- Швейцарские часы Tissot – 170 рублей
- Американские часы Armitron – 70 рублей
- Очиститель воздуха Polaris – 35 рублей
- Шуруповёрт, болгарки и перфораторы – от 30 до 200 рублей.