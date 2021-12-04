Что белорусы сдают и покупают в ломбардах? 1 4.12.2021, 21:55

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Посетили четыре ломбарда Минска.

От каких вещей готовы были избавиться белорусы, чтобы решить финансовые проблемы, и какие из них теперь можно выгодно купить? Myfin.by прошелся по минским ломбардам и узнал цены на швейцарские часы, наушники и даже мясорубку.

Ломбардов на картах Минска – больше 15-ти, журналисты посетили 4.

«Швейцарские часы и за 990, и за 169 рублей»

В ломбарде «Масьтар» на 3 этаже ГУМа людей не было, но выбор большой – 4 полочки с наушниками, телефонами, швейцарскими и электронными часами.

Ломбард принимает и ювелирные изделия, но все украшения из драгоценных металлов, за которыми длительное время никто не возвращается, сдает в государственное хранилище.

Цены на продаваемые позиции очень разные:

- Швейцарские часы Candino – 169 рублей (для сравнения, цена похожей модели в белорусских интернет-магазинах начинается от 460 рублей)

- Швейцарские часы Baume & Mercier Classima – 990 рублей

- Розовые электронные часы с сенсорным дисплеем – 60 рублей

- Наушники AirPods Pro – 80 рублей

- Мобильный телефон ZTE – 25 рублей

«Есть практически все – даже рации, аэрогриль и воздуходувка»

В «Евроломбарде» ассортимент оказался разнообразным. Строительные инструменты, машинка для маникюра, коляски, коньки, рации... Посетителей в тоже больше, чем в других местах. Чаще всего люди здесь покупают именно технику – пояснили .

Цены в этом ломбарде могут быть и ниже магазинных в 2-3 раза, и полностью соответствовать им. Все зависит от того, в каком состоянии поступила вещь.

Вот несколько примеров:

- Машинка для маникюра – 49 рублей (в интернет-магазине цена такая же).

- Швейцарские часы стоят от 89 до 819 рублей

- Фотоаппарат Sony Alpha SLT – 449 рублей

- Мясорубка Moulinex – 129 рублей

- Мультиварка Polaris – 89 рублей (в интернет-магазине ее продают за 152 рубля)

- Аэрогриль First FF 5803 – 49 рублей

«Принимаем, но это не значит, что продаем»

«Настоящий ломбард» принимает ювелирные украшения, швейцарские часы и технику. Но принимает – не значит продает. В помещении есть большой стеллаж с вещами, которые оставлены на хранение, но купить их нельзя, – поясняют.

Кстати, этот ломбард сотрудничает с другим ломбардом, который находится по адресу Ленинградская 5. Работники последнего приносят сюда вещи, потому что места для витрин у них мало. Поэтому, если вы хотите что-то купить на Ленинградской, то там вас ждут только велосипеды, – поясняют.

В ломбарде «Ордан» принимают золото, серебро, часы и строительную технику. На полках выбор небольшой – несколько часов, очиститель воздуха, беспроводные наушники. Представитель ломбарда поясняет, что наушники принимаются только новыми – вопрос гигиены.

Золотых или серебряных украшений не видно.

Цены здесь немного ниже, чем по другим ломбардам. Например:

- Швейцарские часы Claude Bernard – 250 рублей (самые дорогие в этом ломбарде)

- Швейцарские часы Tissot – 170 рублей

- Американские часы Armitron – 70 рублей

- Очиститель воздуха Polaris – 35 рублей

- Шуруповёрт, болгарки и перфораторы – от 30 до 200 рублей.

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