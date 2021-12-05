The Guardian: Ученые выяснили, сколько раз человек может заболеть коронавирусом 1 5.12.2021, 8:42

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Для непривитых эта цифра впечатляет.

Без прививки от коронавируса и при несоблюдении антиковидных мер, человек рискует заражаться COVID-19 каждые три месяца. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в 2020 году повторные заражения коронавирусом происходили крайне редко. Однако позже ученые установили, что полученный после перенесения инфекции иммунитет со временем ослабевает.

Согласно данным исследований, люди моложе 65 лет, перенесшие COVID-19, защищены от повторного заражения на 80 процентов в течение полугода, а пациенты старше — только на 47 процентов.

Специалисты уверены, что неоднократные заболевания коронавирусом связаны с появлением его новых штаммов. Как правило, они более устойчивы к иммунному ответу и снижают эффективность вакцин.

Ученые выявили почти 300 повторных заражений COVID-19 из 20 тысяч положительных тестов на инфекцию. При этом средний промежуток времени между первыми и последующим инфицированием составлял всего около шести месяцев, подчеркивает The Guardian.

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