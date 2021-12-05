Врачи назвали главные правила употребления кофе 5.12.2021, 9:18

Как сделать утренний напиток максимально полезным для здоровья.

Как извлечь максимальную пользу из любимого кофе? На этот вопрос ответила врач-диетолог Наталья Денисова, пишет u-news.com.ua.

Чашка кофе - это не завтрак

Врач настоятельно не рекомендует пить кофе вместо завтрака, на пустой желудок. Таким образом вы повреждают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта эфирными маслами, содержащимися в кофе. Больше этого правила должны придерживаться люди с гастритом или язвой.

Крепкий кофе можно запить водой

Кофеин всегда имел мочегонным эффектом: он помогает организму выводить лишние жидкости за короткое время. Но чтобы не произошло обезвоживание, большое количество кофе специалисты рекомендуют запивать водой. Это поможет восстановить баланс воды.

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