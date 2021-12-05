Ставки вырастут: стало известно, как в Беларуси повысят налоги 6 5.12.2021, 12:13

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Изменения произойдут уже в следующем году.

Замглавы администрации Лукашенко Дмитрий Крутой рассказал, как изменятся условия налогообложения для предпринимателей в следующем году.

— Для определенных видов деятельности индивидуальных предпринимателей упрощенная система налогообложения на следующий год останется, для каких-то видов она будет отменена. Будут увеличены ставки единого налога. Но с 2023 года планируется, что все они перейдут на единую форму налогообложения — уплату подоходного налога в повышенной ставке 18%, — заявил Крутой. При этом он отметил, что предприниматели получают разные доходы и могут объективно платить разные налоги, поэтому определенная дифференциация нужна.

Сейчас при упрощенной системе налогообложения предусмотрены две ставки. Для ИП, которые не платят НДС, это 5%, а для тех, кто его платит, — 3%. Ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей составляет 16% от дохода.

С 2023 году для самозанятых введут налог на профессиональный доход. Для тех, кто работает с физлицами, он составит 10%. Такая же ставка будет для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки, а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%.

Сейчас размер единого налога для физлиц, которые работают без ИП, зависит от города и вида деятельности. Например, в Минске на парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру установлен налог в размере 110 рублей в месяц, на чистку и уборку жилых помещений — 70 рублей. Ранее сообщалось, что власти планируют повысить эти значения, но сохранить единый налог.

Напомним, в проекте изменений в Налоговый кодекс предусмотрена отмена с 1 января 2023 года единого налога для ИП, а также запрет для них применения упрощенной системы налогообложения. С 1 января 2022 года планируется сократить список видов деятельности, которые облагаются единым налогом. А при оказании некоторых видов услуг — запретить применение ИП упрощенной системы налогообложения.

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