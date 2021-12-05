Названа дата поездки делегации лукашистов в Крым 33 5.12.2021, 9:40

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Нарушители международного права отправятся в оккупированную Ялту.

Делегация «политиков и общественников из Беларуси» приедет на следующей неделе в Ялту, где пройдут памятные мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения поэта Максима Богдановича.

Об этом сообщил ТАСС так называемый «председатель» национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

«Ожидается уровневая делегация, но уровень не исполнительной власти, а знаковые политики и общественники, которые на всю страну звучат. Конкретные фамилии пока не назову, потому что все может измениться», - сказал Чегринец.

Главарь «автономии» отметил, что проведет делегацию по тем местам Крыма, которые, по его мнению, необходимо показать планирующему визит на оккупированный полуостров Александру Лукашенко. «Я уверен, что по прибытии Лукашенко тоже поедет на могилу Богдановича, как и эта делегация, а также посетит санаторий «Беларусь», - считает Чегринец.

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