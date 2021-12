Порошенко потребовал введения «адских» санкций против России 21 5.12.2021, 9:46

6,526

Кремль должен получить солидарный отпор всего мира.

Российские власти должны понимать, что в случае военной агрессии против Украины они получат «солидарный отпор всего мира». Об этом в эфире итальянского телеканала Sky TG24 заявил бывший украинский президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

По словам бывшего главы государства, Украина не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», поскольку за годы его президентства страна создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте». «Мы способны защитить свою землю сами, но нам, безусловно, нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться», — считает политик.

При этом Порошенко отметил, что Украине необходима поддержка со стороны ЕС и США на пути реформ.

Говоря о том, пойдет ли Россия на обострение отношений с Украиной, экс-президент заявил, что «никто не знает, потому что [президент России Владимир] Путин и сам не знает, пойдет ли он дальше или нет». По мнению Порошенко, развитие ситуации будет зависеть от того, «насколько эффективным, насколько сильным и насколько объединенным будет свободный мир».

В ноябре, выступая на Международном форуме по вопросам безопасности в канадском Галифаксе, Порошенко призвал страны Запада «не держать санкции в кармане» в случае агрессии со стороны Москвы. «Нужно обнародовать их: если вы нападете на Украину — это и это произойдет с вашим энергетическим, финансовым, сектором безопасности. И это будут санкции всего мира, потому что вы дестабилизируете мир», — заявил он (цитата по «Укринформ»).

В конце октября The Washington Post со ссылкой на официальных лиц из США и Евросоюза сообщила о необычных передвижениях техники российской армии у границе с Украиной. Позднее Politico опубликовала спутниковые снимки российских танков в 250 км от украинской границы. О скором вторжении России в Украину также написала The New York Times со ссылкой на источники. По данным Associated Press и Bild, оно запланировано на начало 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».