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Белый дом озвучил темы переговоров Байдена и Путина

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  • 5.12.2021, 10:42
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Белый дом озвучил темы переговоров Байдена и Путина

Президент США подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - уточнили в Вашингтоне.

По данным Псаки, Байден также намерен выразить собеседнику обеспокоенность стягиванием войск РФ к украинской государственной границе.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины", - указано в заявлении.

Напомним, разговор американского и российского лидеров запланирован на вечер 7 декабря. Он пройдет по защищенной видеосвязи. Точное время обещали озвучить ближе к указанной дате.

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