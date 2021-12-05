Белый дом озвучил темы переговоров Байдена и Путина

Белый дом озвучил темы переговоров Байдена и Путина9
- 5.12.2021, 10:42
- 7,020
Президент США подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - уточнили в Вашингтоне.
По данным Псаки, Байден также намерен выразить собеседнику обеспокоенность стягиванием войск РФ к украинской государственной границе.
"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины", - указано в заявлении.
Напомним, разговор американского и российского лидеров запланирован на вечер 7 декабря. Он пройдет по защищенной видеосвязи. Точное время обещали озвучить ближе к указанной дате.