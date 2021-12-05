«Как свинья, опозорил Белорусскую федерацию футбола» 5 5.12.2021, 11:07

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Стали известны подробности об инциденте на матче сборных Беларуси и Казахстана.

Экс-руководитель департамента судейства и инспектирования судейства Андрей Чепа рассказал о реакции в АБФФ на видео с пьяныи зампредом федерации Михаилом Ботниковым на матче сборных Беларуси и Казахстана, сообщает «Трибуна».

«Это был кошмар какой-то. Думал, что приеду в понедельник на работу, и мне скажут, что освободилось место заместителя председателя. Думал, что все – не работает Ботников. Прихожу в понедельник, а он сидит на своем рабочем месте, как ни в чем не бывало.

Когда он вышел из кабинета, я у Вергейчика спрашиваю: «Юрий Васильевич, а что, Ботников работает, никаких к нему санкций не предприняли?». Говорит: «Нет. Вы какие-то странные люди, подумаешь, человек выпил немножко, но он же искренне болел за нашу команду». Если честно при Невыгласе уже бы вещи его лежали бы в коридоре, наверное. А здесь все нормально, подумаешь, человек выпил лишнего. В моем понимании, нажрался, как свинья и опозорил федерацию футбола», — рассказал Андрей Чепа.

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