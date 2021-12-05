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Названы лучшие продукты для повышения уровня гемоглобина

  • 5.12.2021, 11:15
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Названы лучшие продукты для повышения уровня гемоглобина

Они помогают организму усваивать железо.

Названы продукты для повышения уровня гемоглобина, сообщает lenta.ru.

Нутрициолог Евгения Дегтянникова заявила, что при недостатке гемоглобина в организме следует употреблять красное мясо, субпродукты и продукты, содержащие витамин С: бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи. Они, по словам эксперта, помогают усваивать железо.

Она отметила, что низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой, женской репродуктивной системой, нарушению работы печени и детоксикации. В результате пропадет бодрость, начнут выпадать волосы и ломаться ногти. «О дефиците железа будут свидетельствовать трещины по краям губ, низкое давление и учащенный пульс», — заключила специалист.

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