В Беларуси стали строить намного меньше жилья 3 5.12.2021, 11:27

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Самый серьезный спад — в Минской и Могилевской областях.

В Беларуси замедлились темпы роста жилищного строительства. Наибольший спад отмечен в Минской и Могилевской областях.

Всего организациями всех форм собственности за десять месяцев текущего года в стране построено 39,4 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 3 371,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В октябре было построено всего 3,1 тыс. квартир. Но это сезонное снижение, связанное с началом квартала, когда объемы ввода жилья в эксплуатацию обычно сокращаются. В то же время, в двух регионах Беларуси начался спад жилищного строительства, который нельзя объяснить сезонными факторами.

В Минской области ввод жилья оказался меньше по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 2%, и составил 907,6 тыс. квадратных метров. А в Могилевской спад строительства достиг 10,2%, в результате чего там было введено в эксплуатацию всего 225,9 тыс. квадратных метров жилья. Это самый низкий показатель среди всех регионов Беларуси, пишет select.by.

При этом в Минской области объем строительства жилья с государственной поддержкой увеличился на 40,3% и достиг 216,4 тыс. квадратных метров. То есть спад произошел в секторе коммерческого строительства.

Настоящий бум строительства наблюдается только в Минске, где за январь-октябрь 2021 года введено в эксплуатацию жилья на 59,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, всего 705,6 тыс. квадратных метров.

Объем строительства жилья с господдержкой увеличился примерно в 2 раза — до 113 тыс. квадратных метров. Однако это всего лишь пятое место среди регионов страны, то есть Минск никак не может ликвидировать отставание по данному показателю, сформировавшееся в прошлые годы.

Следом за столицей по темпам роста жилищного строительства находится Витебская область, но ей далеко до Минска. В январе-октябре в области было введено в эксплуатацию жилья на 15,7% больше (241,4 тыс. квадратных метров).

Для очередников в январе-октябре 2021 года введено в эксплуатацию 1 396 тыс. квадратных метров общей площади, что составляет 41,4% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки построено 1 047 тыс. квадратных метров, что превысило результаты за аналогичный период прошлого года на 17,7%.

В сельских населенных пунктах в январе-октябре 2021 года введено в эксплуатацию 953,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 28,3% от общего объема строительства.

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