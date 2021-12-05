Едва не сели на мель: подробности о задержании Польшей российского судна с пьяным экипажем 5 5.12.2021, 11:38

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У капитана было почти промилле алкоголя в крови, у двух офицеров около 1,5 промилле.

В польском Гданьске задержали российское судно, перевозившее металлические конструкции и чуть не севшее на мель. Оказалось – капитан корабля и два офицера были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают Polskie Radio и Polsat News.

По информации береговой охраны, судно шло из Клайпеды в гданьский Северный порт, но отклонилось от курса и направилось в сторону берега. Сухогруз, как говорится, шел со скоростью около 11 узлов и игнорировал радиозапросы.

Когда до берега оставалось меньше километра, судно резко изменило курс, чудом избежав выхода на мель. После этого на место инцидента отправился патрульный катер.

Российский сухогруз встал на якорь у порта в Гданьске. На его борт поднялись представители пограничного отряда и инспектор морского управления в Гдыне.

На месте выяснилось, что члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в крови капитана корабля обнаружили два промилле алкоголя, а у двух офицеров – по 1,5.

В результате сухогруз был задержан. По факту нарушения начато расследование.

Как уточняет PortalMorski.pl, речь идет о российском сухогрузе "Руслана", принадлежащем транспортной компании "Трансфлот" (Санкт-Петербург).

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, а на борту инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы занимаются его оформлением.

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