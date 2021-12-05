Белорусы жестко высмеяли злоключения полковника Базанова в Чехии 2 5.12.2021, 11:58

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Депортация лукашиста породила большое количество популярных мемов.

Задержание главы АБФФ Владимира Базанова в Чехии – тема номер один в белспорте на этой неделе. Спортивная (и не только) общественность бурно обсуждала приключения чиновника в Европе, пишет «Трибуна».

Но, пожалуй, лучше всех тему отработал юмористический паблик «Козлы про футбол» (они же «Котики про футбол»). Ребята выдали целую пачку топовых постов про полковника Базанова.

Годный косплей на публикации в соцсетях силовых ведомств, которые в поствыборной Беларуси нередко становятся мемом.

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