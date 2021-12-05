Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение 11 5.12.2021, 12:29

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Россиянке грозит в Беларуси шесть лет тюрьмы.

Дело россиянки Софьи Сапеги скоро будет передано в суд в Минске. Белорусский СК предъявил ей окончательное обвинение, рассказали Би-би-си два источника.

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы - это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Только после приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать президент Беларуси, сказал Би-би-си адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

По словам источников, в пятницу Софью Сапегу вызывали в СК на следственные действия. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу. Связи с дочерью у них, по словам источников, с середины октября не было.

Сапегу задержали 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Где сейчас находится Роман Протасевич, источникам Би-би-си неизвестно.

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