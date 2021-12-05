Обеспечим всем: Пентагон заявил о военной поддержке Украины 9 5.12.2021, 12:33

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Белый дом будет использовать разные пути для предоставления Киеву помощи.

США готовы обеспечить Украину всем необходимым в условиях военной агрессии и концентрации войск РФ на границе.

Об этом предупредил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает "Интерфакс".

По его словам, Вашингтон в очередной раз обеспокоен наращиванием российских военных подразделений на границе с Украиной и отметил, что США готовы оказать помощь и обеспечить Киев, чтобы "у него было то, что необходимо для защиты суверенной территории".

Ллойд Остин предупредил, что Белый дом будет искать разные пути предоставления Украине помощи и добавил, что в нынешних условиях военной агрессии со стороны РФ "существует простор для дипломатии и работы лидеров". Однако глава Пентагона не стал объяснять свое заявление, чтобы не предугадать результаты переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, что переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным пройдут в видеоформате 7 декабря. Во время звонка президенты будут обсуждать Украину и ситуацию на российско-украинской границе.

Ранее разведка США предупреждала о возможном вторжение РФ в Украину и сообщала, что Кремль для реализации своего плана может привлечь 175 000 военных.

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