«У меня после брака осталась только машина» 5.12.2021, 13:34

Зачем белорусам нужны брачные договоры?

В прошлом году в нашей стране почти 4 тысячи семейных пар подписали брачный договор у нотариусов. Почему люди идут на этот шаг? Значит ли подписание брачного договора, что у пары есть проблемы? (Спойлер: необязательно.) Можно ли прописать в таком документе «забираю квартиру в случае измены супруга»?

Onliner поговорил с людьми, которых так или иначе коснулся брачный договор, а также с адвокатами и психологом.

Захотел развестись — супруга сказала подписать брачный договор

Конечно, далеко не всегда люди, заключившие брачный договор, разводятся. У Владимира другая история, он заключил с супругой брачный договор, когда отношения уже были не самыми хорошими.

— Мы с супругой прожили в браке десять лет, и потом я решил развестись. Супруга поставила условие: не даст согласия на развод, если я не отдам нашу общую квартиру детям. И у нее, и у меня до свадьбы были свои квартиры, еще одну мы вместе взяли в кредит. Супруга проконсультировалась с нотариусом, потом мы все вместе встретились и все подписали — сразу после развода кредитная квартира отходила бывшей жене. Раньше я думал, что брачный договор заключают только какие-нибудь звезды шоу-бизнеса и делают это только перед свадьбой.

Бывшей жене Владимира по договору уходила не только квартира, но и платежи по кредиту за нее. Это также прописано в документе.

— Еще в браке мы построили квартиру по льготному кредиту под 5% на 20 лет. Такой кредит было сложно получить, а сейчас нереально. Вместе внесли первый взнос — 25% от ее стоимости, платили два или три года, потом развелись. Сейчас бывшая супруга платит около $ 100 в месяц — считаю, это копейки за двушку.

А вот история Александры

— Перед моей свадьбой мои бельгийские родственники говорили, что мне следует составить брачный договор, ведь в Бельгии без него никто не женится. Мне тогда было 23 года, и казалось, что выхожу замуж один раз — и навсегда. Я обговаривала с женихом вопрос о брачном договоре, но услышала от него, что мы цивилизованные люди и нам это не нужно. Чтобы заграничные родственники не переживали, им я сказала, что брачный договор у меня есть.

После свадьбы родители мужа предложили нам достроить дачный дом, оформленный на свекровь, и жить там — это был недострой в Михановичах, там нельзя было даже переночевать. Мы с мужем 8 или 9 лет занимались этим домом, увеличили его по площади, провели отопление и канализацию, сделали внутреннюю отделку по последней моде, купили мебель, сделали из него виллу. В нем мы и стали жить.

Мои бельгийские родственники дали нам на стройку и ремонт около 100 000 евро — они были уверены, что в случае моего развода мне точно что-то достанется, ведь я застрахована брачным договором.

У меня после брака осталась только машина. Зачем белорусам нужны брачные договоры, Слуцк

Спустя 13 лет брака супруги решили больше не жить вместе. Когда Александра спросила у супруга, как они будут делить дом после развода, то услышала, что не имеет к недвижимости никакого отношения.

— Я обратилась к минским адвокатам. Они сказали, что доказать мое участие в стройке этого дома очень тяжело, если не сказать, что невозможно. После развода я с дочкой уехала жить на съемную квартиру, а муж остался в том самом доме. У меня после брака осталась только машина, которую я сама же и купила. В следующем браке у меня точно будет брачный договор. И дочку свою я научу, что он обязательно должен быть. И всем подругам своим я говорю: заключайте брачный договор.

— Как ваши бельгийские родственники отреагировали на новость, что у вас все же не было брачного договора?

— Они до сих пор ничего не знают.

Топ-5 частых вопросов о брачных договорах

— Своевременное заключение брачного договора позволяет супругам в случае расторжения брака избежать ряда неприятностей, в том числе необходимости обращения в суд. Если супруги, которые находятся на грани развода, еще в состоянии договариваться, адвокаты часто рекомендуют использовать брачный договор. Это универсальный метод разрешения вопросов распределения имущества, нажитого в период брака, вопросов воспитания и содержания детей без обращения в суд, — рассказывает Юлия Дятчик, адвокат юридической консультации Октябрьского района города Гродно. Она совместно с коллегой, адвокатом Вероникой Лейчонок, ответила на самые популярные вопросы о брачных договорах.

Хочу оформить брачный договор. Куда идти?

Обратитесь к любому нотариусу вне зависимости от вашего места жительства. Нотариус составит брачный договор в трех экземплярах (один будет храниться в делах нотариальной конторы или нотариального бюро). Брачный договор заключается в письменной форме при личном присутствии супругов, его заключение по доверенности не допускается. За удостоверение брачного договора взимается нотариальный тариф в размере 6 базовых величин, сейчас это 174 рубля, и еще 58 рублей (2 базовые величины) нотариусу за составление и подготовку проекта договора. Еще набегает сумма за технические услуги около 10 рублей.

Если договор предусматривает переход права на недвижимость (например, по условиям брачного договора кому-то из супругов переходит в собственность квартира, дом, земельный участок), его придется регистрировать также в организации по госрегистрации недвижимого имущества. За это с вас возьмут еще 0,6 базовой величины, сейчас это 17 рублей 40 копеек.

Пара может подписать брачный договор до вступления в брак (в таком случае договор будет действовать только после регистрации брака) либо в любой момент семейной жизни (и тогда он будет действовать с даты его подписания) до расторжения брака. Изменить или расторгнуть договор можно в любое время при обоюдном согласии, но в одностороннем порядке это можно сделать только через суд. Если вы развелись, составлять брачный договор уже поздно, но его можно оформить перед разводом.

2. Что можно прописать в брачном договоре?

В брачном договоре можно определить личные имущественные и неимущественные права и обязанности супругов как в период брака, так и после его расторжения. Больше всего распространены договоры, в которых оговаривается судьба совместно нажитого в браке имущества, реже — где обговариваются отношения супругов и детей.

Согласно законодательству Республики Беларусь, в брачном договоре можно прописать:

права и обязанности супругов по взаимному содержанию,

порядок раздела общего имущества после расторжения брака,

условия, при которых невозможно признание имущества супругов их совместной собственностью, а также иные вопросы взаимоотношений между супругами.

Брачный договор можно заключить как в отношении существующего имущества, так и имущества, которое будет нажито в период брака супругами после заключения брачного договора.

3. Можно ли прописать, что жена обязана мыть посуду в браке?

Да, можно. Также жених с невестой либо супруги могут согласовать свои неимущественные права и обязанности.

В случае раздельного проживания супругов можно прописать место жительства их несовершеннолетних детей, распределение расходов на обучение ребенка, размер алиментов.

Можно определить имена своих будущих детей, обязанность одного из родителей проводить совместно с ребенком определенное количество времени в день, обязанность читать ребенку сказки перед сном, совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе с ребенком.

Прописать количество, а также виды домашних животных, закрепить обязанность выгула домашних животных с указанием продолжительности и количества времени.

Стороны могут определить в брачном договоре свои домашние обязанности: закрепить количество уборок в месяц, определить, кто будет в доме убирать, кто будет мыть посуду, кто будет заниматься приготовлением еды, приобретением продуктов питания.

В брачном договоре можно прописать даже условия о последствиях супружеской измены, это не противоречит действующему законодательству. Однако на практике возникнут вопросы о доказательстве такого факта.

Также стороны могут предусмотреть условия, которые улучшают положения сторон, однако не урегулированы действующим законодательством. Например, супруги могут предусмотреть обязанность выплачивать средства на содержание трудоспособного супруга в случае расторжения брака.

4. Что нельзя прописать в брачном договоре?

Недопустимо прописывать условия, которые нарушают права и законные интересы супругов и противоречат законодательству.

Нельзя прописать ограничение дееспособности и правоспособности супругов. Например, что супруг не может обратиться в суд за защитой своих прав или что он обязан уволиться и заниматься домом.

Он не должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. Например, недопустимо прописывать размер алиментов менее размера, предусмотренного ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Не допускается устанавливать порядок наследования имущества супругами в брачном договоре.

5. Почему брачные договоры иногда не срабатывают?

Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по общим основаниям признания сделок недействительными, которые предусмотрены Гражданским кодексом Республики Беларусь. Например, договор:

не соответствует требованиям законодательства: не удостоверен нотариусом, заключен между бывшими супругами после расторжения брака и так далее;

заключен гражданином, признанным недееспособным;

заключен лишь для вида, без намерения выполнять его условия или с целью прикрыть другую сделку (например, с целью сокрытия имущества);

подписан под влиянием заблуждения, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения одной стороны с другой стороной, из-за стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась;

в случае признания недействительным брака (например, когда один из супругов вступил в брак, но при этом состоял в другом браке).

Технические ошибки, опечатки не являются основанием для признания брачного договора недействительным.

Психолог: «Если супруг не доверяет вам безраздельно, это ничего не говорит ни о вас, ни о ваших отношениях»

Психолог Павел Зыгмантович, автор телеграм-канала «Доказательная психология», не видит ничего криминального в том, что у кого-то из супругов появилось желание заключить брачный договор.

— Есть мнение, что, если люди заключают брачный договор, это значит, они заранее готовятся к разводу. Что на это скажет психолог?

— Если человек предлагает заключить брачный договор, это значит, что он не рассматривает данные отношения как те, которые невозможно разрушить. И вот это само по себе не говорит больше ни о чее, кроме того, что человек видит реальность, а реальность такова, что любые отношения действительно могут закончиться. Я не скажу, хорошо это или плохо, правильно или неправильно — никто этого не знает, это невозможно установить. Может ли брачный договор заключаться злонамеренно — чтоб быстренько развестись и что-нибудь оттяпать? Да, такое возможно. Может ли договор быть формой защиты? Конечно.

Это еще вопрос того, супруг доверяет своему супругу безраздельно или нет. Кто-то может подумать: если супруг не доверяет мне безраздельно, значит, он меня не любит. Но это неправда. Можно любить человека, но не доверять ему безраздельно, это реальность, с которой ничего не сделаешь. Например, мы любим детей, пусть и другой любовью, но безраздельно им не доверяем. То есть если человек не доверяет вам безраздельно, это ничего не говорит ни о вас, ни о ваших отношениях.

— Как обсудить брачный договор с супругом, чтобы его не обидеть?

— Мы склонны интерпретировать поведение человека не очень правильно, а значит, и наше поведение могут понимать неправильно. Чтобы вас правильно поняли, расскажите о причинах своих намерений, и тогда у супруга будет меньше шансов понять вас неправильно либо что-то допридумать за вас. Соответственно, если хотите обсудить брачный договор, расскажите о своих страхах и переживаниях. Чем больше будете рассказывать, тем легче другому человеку не увидеть в вашем предложении плохое.

Вот смотрите пример. Женщина выходит замуж. Из жизненного опыта она прекрасно понимает, что бывает так: муж встает и уходит к другой женщине, а жена остается с двумя-тремя детьми, и муж находит миллиард способов не платить алименты. Она может сказать мужу: слушай, я тебя люблю, но всякое бывает. Давай заключим брачный договор, чтобы я и дети были в безопасности. Можно ли сказать, что она думает о человеке плохо? Нет, и сам муж может считать, что он никуда не денется. И да, в ряде случаев так и будет, а в ряде случаев он уйдет. Женщина хочет себя обезопасить, вот и все.

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