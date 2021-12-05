Путинские Судеты 2 Виталий Портников, «Грани»

5.12.2021, 13:41

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Западу снова предстоит защитить свои ценности.

Накануне возможных переговоров с американским президентом Джозефом Байденом Владимир Путин выдвинул совершенно четкое условие, которое должно уменьшить напряженность во взаимоотношениях между Россией и цивилизованным миром.

Ничего нового в этом условии нет. Если Запад не хочет новой большой войны, он должен сдать Украину - и Грузию заодно. Именно так можно перевести с дипломатического языка требование "письменно оформить" гарантии нерасширения НАТО на восток.

Искать логику в этих требования Путина не стоит. Почему одни государства должны решать за другие, к каким союзам им присоединяться? НАТО же не требовало от Беларуси или Казахстана не вступать в ОДКБ, хотя их отказ значительно облегчил бы жизнь в первую очередь народам самих этих стран. Почему вступление в НАТО, допустим, Латвии не оказалось катастрофой для национальной безопасности России, а вступление Украины - окажется, хотя ракета, запущенная из Риги, долетает до Москвы быстрее, чем ракета, запущенная из Харькова? Как должен выглядеть договор, в котором одни государства обещают другим не принимать в собственный оборонительный союз третьи страны? Почему вообще нужно советоваться с Россией по поводу не ее собственного членства в НАТО, а приглашения в альянс третьих стран? Неужели сам Путин не понимает, что такое требование - свидетельство самого обычного политического безумия, не имеющего ничего общего с реальностью?

Все он прекрасно понимает. Но он понимает и другое. Если Украина будет и дальше сотрудничать с Западом, если она будет проводить реформы, если ей будут поставлять новейшее вооружение, если она будет принята в НАТО, то труднее ее будет уничтожить. А ее нужно уничтожить, потому что Украина - это Россия. Опять отсутствие логики, опять политическое безумие? Но это Путин и есть.

И поскольку нет никаких логических аргументов для того чтобы запретить украинскому народу выбрать свой собственный путь, для того чтобы заставить Запад согласиться с правом России диктовать другим государствам их внешнюю и внутреннюю политику, он пугает войной. Пугает войной - это означает: готов убивать не только украинцев или грузин. Готов убивать россиян. Но ради того чтобы уничтожить то, что он считает Россией, и россиян не жалко.

Мы раньше часто сравнивали оккупированный Крым с Судетами, захваченными Гитлером после Мюнхена. Но на самом деле Крым - это только небольшая часть путинских Судет. Его Судеты - это вся Украина. И если ему ее не отдадут, он готов утопить ее в крови. И не только ее. Что будет, если пожертвовать Украиной, мы уже хорошо знаем по результатам договоренностей с Гитлером. В 1938 году Чемберлену и Даладье казалось, что они предотвратили новую большую войну в Европе. В 1939 году уже полыхало повсюду.

Если Украина не устоит перед беспардонным путинским давлением, если Запад откажется от ее поддержки и защиты собственных ценностей, точно так же будет и на этот раз.

Виталий Портников, «Грани»

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