Bild: Европа отдала «Золотой мяч» Роберту Левандовскому 2 5.12.2021, 14:11

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Польский футболист обошел Месси и по результатам голосования в Африке.

Стало известно, как голосовали журналисты разных континентов в опросе за «Золотой мяч», обладателем которого в седьмой раз стал форвард ПСЖ Лионель Месси.

Месси в голосовании за «Золотой мяч» получил 613 баллов, а компанию аргентинцу в топ-3 составили нападающий Баварии Роберт Левандовский (580) и полузащитник Челси Жоржиньо (460).

Немецкое издание Bild сообщило, что Левандовский впервые в карьере выиграл бы «Золотой мяч», если бы в голосовании учитывалось мнение только европейских журналистов, которые отдали поляку 209 голосов против 166 у Жоржиньо и 161 у Месси.

Также Левандовский обошел Месси в Африке (184 на 159), но представители Южной Америки (46−23), стран Карибского бассейна (107−63), Азии (125−90) и Океании (15−11) отдали предпочтение аргентинцу.

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