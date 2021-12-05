Названа ягода, способная за неделю омолодить организм на десять лет 4 5.12.2021, 14:19

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Она улучшает кровообращение и снижает давление.

Эта широко распространенная в наших широтах ягода обладает потрясающими свойствами, пишет Daily Express. Она препятствует образованию тромбоцитов, улучшает кровоток и снижает давление. А ведь именно проблемы с сердечно-сосудистой системой являются основными причинами смертности в мире.

Изыскания в области долголетия начали фокусироваться на полезных свойствах отдельных фруктов, уделяя при этом пристальное внимание определенным соединениям, таким как антоциан. По словам одного эксперта, есть ягода, способная улучшить кровообращение на 45% и увеличить тем самым продолжительность жизни.

Существует множество факторов, влияющих на долголетие человека, но наиболее важным из них остается правильное питание. Фрукты и овощи особенно хороши для этого благодаря высокой концентрации антиоксидантов. Авторы одного исследования выявили ряд важных свойств черной смородины и описали их влияние на состояние артерий. По уверению профессора физиологии спорта Марка Виллемса (Mark Willems), всего за неделю употребления этой ягоды улучшится общее кровообращение, а организм омолодится лет на десять.

Профессор Виллемс изучает антоциан новозеландской черной смородины с 2013 года, опираясь на доказательства зависимости долголетия от хорошего тока крови, ведь он способствует сохранению оптимальному функционированию жизненно важных органов.

Проведенное в Чичестерском университете исследование стало прорывом в области улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

Исследователи заметили, что прием добавок с экстрактом черной смородины помогает до 45% усилить артериальный кровоток при сокращении мышц.

Клинически значимые изменения проявились в срок от четырех до семи дней.

Стимулирующее действие приписывают антоцианам, которые расширяют артерии, улучшая приток крови к мышцам, тканям и другим жизненно важным органам.

«Мы, похоже, только начинаем познавать реальные возможности антоциана и его влияние на здоровье человека, начиная с момента рождения, — заявил профессор Виллемс. — Каким-то образом содержащиеся в черной смородине соединения способствуют оздоровлению и омоложению кровеносных сосудов».

По словам ученого, вывод о профилактическом благотворном воздействии экстракта черной смородины весьма важен. Ее соединения способны защитить от патологий сердечно-сосудистой системы, способствующих повышению кровяного давления.

Гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку она является одной из основных причин смертности во всем мире. Именно она вызывает сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, инсульты, поражение периферических артерий и сосудистую деменцию.

Черная смородина является прекрасным источником калия и линоленовой кислоты (ГЛК), чей положительный эффект при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний научно доказан. Калий способствует снижению кровяного давления, а ГЛК предотвращает повреждения клеток сердца и замедляет образование тромбоцитов в кровеносных сосудах.

«Исследования не выявили особого влияния черной смородины на здоровых людей, — отметил профессор Виллемс. — А вот у гипертоников ягода воздействует на саму причину повышенного кровяного давления. Чем меньше в системе дефектов, тем ей проще. И все же советую не ждать развития гипертонической болезни, а заниматься ее профилактикой, в том числе с помощью черной смородины».

Ранее уже было доказано, что употребление черносмородинового сока помогает пациентам с гипертонией. Исследования профессора Уильямса дополнили эти сведения.

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