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На «Белоруснефти» происходят массовые увольнения

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  • 5.12.2021, 14:34
  • 14,902
На «Белоруснефти» происходят массовые увольнения

Сокращения охватили филиалы предприятия в Гомеле, Речице и Светлогорске.

Из доверенного источника «Флагштоку» стало известно, что в «Белоруснефти» спустили списки на увольнения, в них более 50 человек по всему предприятию — Гомель, Речица, Светлогорск. Всех требуют уволиться по собственному желанию.

«Причина неизвестна. Ее не оглашали. Давление оказывалось и сразу после выборов и потом в течении полутора лет. Скорее просто увольняют неугодных.

Это уже минимум вторая волна. Первая волна: конец августа – начало сентября. Тогда в большинстве случаев просто не продлили контракты. Поэтому о более конкретных цифрах сказать невозможно», — сообщили источники «Флагштока».

Напомним, ПО «Белоруснефть» вошло в Пятый пакет санкций ЕС против режима. Официальная причина: увольнение работников предприятия, которые поддержали забастовку и приняли участие в протестах, публично поддержали протесты.

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