Видеофакт: Европа меняет транспорт, чтобы меньше вредить природе 5.12.2021, 14:59

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Поезда станут «мечтой пассажира».

Парниковые газы постепенно нагревают атмосферу нашей планеты. Среди главных виновников – автомобили, корабли, самолеты. По статистике, в странах Евросоюза транспорт ответственен за 23% всех выбросов парниковых газов, пишет «Европульс».

Однако ситуация может измениться к лучшему уже в ближайшие пять лет. Поезда станут «мечтой пассажира», углеродный налог сделает невыгодными самолеты и суда на углеродном топливе, а бензиновые автомобили постепенно уйдут в прошлое.

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