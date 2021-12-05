Жозеп Боррель: ЕС будет твердо стоять за Украину 1 5.12.2021, 15:18

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Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности прокомментировал вероятность российского вторжения.

Евросоюз в случае вторжения России будет поддерживать Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борррель в интервью итальянскому изданию La Reppublica, которое вышло 5 декабря.

Он заявил, что ЕС прилагает усилия, чтобы избежать усугубления кризиса, но "при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину".

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – заявил он.

Боррель сказалл, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства, на которой ЕС подчеркнет твердую поддержку Украины.

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

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