У белорусской «оборонки» начались серьезные проблемы из-за санкций 2 5.12.2021, 15:28

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Никто не хочет обслуживать оборудование ОАО «Пеленг».

Оборонное предприятие ОАО «Пеленг», попавшее под санкции США, столкнулось с проблемами обслуживания оборудования зарубежными компаниями.

1 декабря объявлен тендер на закупку оборудования стоимостью $360 000. Среди обязательных требований к закупаемому оборудованию значатся сервисные центры в РБ или РФ, чего раньше не наблюдалось, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Ранее стало известно, что без программного обеспечения для зарядных станций электромобилей рискует остаться «Белоруснефть». Фигурант пятого санкционного списка ЕС объявил тендер на его разработку. До этого использовалось ПО иностранного производства. За новое готовы отдать 2 миллиона рублей.

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