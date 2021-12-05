В понедельник в Беларуси ожидается до -10 °С 1 5.12.2021, 15:53

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Во многих районах страны прогнозируется снег.

Завтра в Беларуси прогнозируются снег, гололедица и мороз до 10 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, ночью с прояснениями. Во многих районах ожидаются небольшой снег, днем по юго-востоку – мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Столбики термометров ночью будут колебаться в диапазоне от -7 °С до -10 °С, а днем синоптики прогнозируют от 0 до 6 градусов со знаком минус.

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