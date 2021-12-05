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«Славия» сохранила место в элите белорусского футбола

  • 5.12.2021, 16:22
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«Славия» сохранила место в элите белорусского футбола

Мозырский клуб в стыковых матчах с «Крумкачамі» отстоял свое право остаться в высшей лиге.

"Славия" сохранила место в элите белорусского футбола. После домашней победы (1:0) команда из Мозыря сыграла с "Крумкачамі" вничью в столице (0:0). В следующем сезоне "Крумкачы" снова будут играть в первой лиге.

В минском поединке было много жёлтых и красных карточек. А после финального свистка болельщики скандировали "Позор!" — видимо, в адрес арбитров.

На видео — первый матч команд. Единственный гол был забит в добавленные к основному времени минуты.

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