Пожар фуры с фейерверками в Казахстане превратился в фееричное шоу 5.12.2021, 17:11

Водитель издалека наблюдал за салютом.

На трассе Нур-Султан – Щучинск в Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой. Видео с места инцидента появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как из кузова вылетают салюты.

"Произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, груженого пиротехническими изделиями, кабина транспорта в результате пожара не пострадала, полуприцеп сгорел полностью", — сообщили в местном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Судя по видео с места происшествия, водитель не пострадал — он смог отогнать тягач и издалека наблюдал за салютом.

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