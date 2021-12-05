Литва призывает ЕК искать новые меры по управлению потенциальными угрозами БелАЭС 1 5.12.2021, 17:33

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Международные требования ядерной безопасности не выполняются с начала строительства АЭС.

Все без исключения рекомендации по стресс-тестов БелАЭС должны быть выполнены, их эффективность должна быть тщательно проверена на практике, а Еврокомиссия должна искать более эффективные меры на уровне ЕС для управления потенциальными угрозами ядерных установок третьих стран. Об этом на заседании Энергетического совета Европейского союза в Брюсселе 2 декабря заявил министр энергетики Литвы Дейнюс Крейвис.

«Тот факт, что Беларусь выполнила часть требований стресс-тестов, не является доказательством безопасности этой электростанции. Большинство из них основано на технической документации, а в действительности мы неоднократно слышали о серьезных инцидентах как при строительстве, так и при эксплуатации АЭС», — цитирует его слова литовское энергетическое ведомство.

Министр подчеркнул, что установленные международные требования ядерной безопасности не выполняются с момента начала строительства Островецкой АЭС. По словам министра, стресс-тесты ЕС очень ограничены по объему, созданы для проверки АЭС после аварии на Фукусиме и не соответствуют всем современным международным требованиям по обеспечению ядерной безопасности, особенно когда речь идет о выборе площадки.

Крейвис напомнил, о позиции Литвы по БелАЭС.

«С самого начала разработки проекта Островецкой АЭС Литва заняла позицию что весь набор стандартов и требований должен быть полностью реализован. На данном этапе это означает, что эксплуатация и запуск первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС должны быть приостановлены до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности», — заявил он.

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