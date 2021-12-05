Минчанин купил очень странную бутылку к столу 13 5.12.2021, 17:59

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Напиток из будущего?

Один из читателей onliner.by столкнулся с ребусом, который не смог решить за семейным столом. Бутылка красного полусухого, Италия, Апулия, урожай 2019 года. Пока все красиво?

Алкоголь, как утверждает читатель, был куплен в специализированном магазине алкогольной продукции на проспекте Дзержинского в Минске.

Вспомните, часто ли вы изучаете этикетку, прежде чем поставить напиток на стол? Не пробежаться глазами, а вдумчиво прочитать. Бывает, обнаруживаются удивительные вещи.

Наше итальянское-то, если верить напечатанным данным, разлито в бутылку 9 декабря. То есть в будущий четверг. Срок годности — 5 лет с даты розлива.

Полусухое застряло в горле, раскрывая совсем уж какой-то неожиданный букет. Варианта, по сути, всего два: либо это алкоголь из будущего, либо кто-то что-то напутал — 50 на 50.

И если с первым вариантом все ясно (ну из будущего и из будущего, подумаешь), то вторая опция открывает огромное пространство для сомнений. Кто именно перепутал дату: поставщик или импортер? Только ли дату перепутали, может, и страна производства другая, к примеру? А если ошибка только в дате — насколько это существенно и пригоден ли такой напиток к употреблению?

Вопросы пока открытые, в воскресный день всех ответов не найдешь. Но порассуждать можно.

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