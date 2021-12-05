«Ник и Майк»: Санкции принесли свои сюрпризы 6 5.12.2021, 18:09

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Эффект от санкций – полная растерянность в Минске.

Санкции, которые были введены на этой неделе, принесли свои сюрпризы. «Гродно Азот» не верил до последнего, что он там окажется, а американский охват по калию удивил Минск и его подельников в Украине. К тому же в плане действенности американских санкций в споре между различными толкователями побеждает министр транспорта Литвы, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Эффект от санкций - полная растерянность в Минске. От «дороже считать» (синепалый) до вгоняете нас в Россию (Лакей) через «вы не умеете санкции вводить» (Головченко-Ньютон).

Начнем с того, что универсальный ответ на санкции - это прекращение внутренних репрессий. Во Дворце давно пора понять, что «наказывают» Минск ни за самолет, ни миграционный кризис, а за системное нарушение прав человека в Беларуси, тотальное беззаконие и построение концлагеря размером с отдельно взятую европейскую страну. Самолет и мигранты лишь ускоряют процесс, но не влияют на его суть и направленность. Именно поэтому начата работа над 6-м пакетом санкций еще до активации 5-го.

Речь Головченко-Ньютона о санкциях войдет в анналы. Неправильно ввели, нарушили свои же принципы, затронули не только госпредприятия... Иными словами - признание собственной беспомощности и растерянности. В Минске ожидали иного. Похожего на европейские санкции, а они не такие страшные и пути обхода были намечены. Просчитались.

А вообще смешно слышать от премьер-министра страны, в которой многодетная мать получает годы за решеткой, а арестовать могут за неправильные носки или коробку из-под телевизора на балконе, что-то про «правильность». Сколько ни рассказывай про издевательства польских пограничников над несчастными мигрантами, все прекрасно понимают, кто тут фашист.

Лакей в Швеции жег напалмом или повторял старые песни о главном. Резюмировать это можно следующими тезисами: мы в стране можем делать все, что хотим. Сейчас, например, строим концлагерь. А вы должны это просто принимать как данность. А если санкции введете, так суверенитет поставите под угрозу, и мы его в ломбард сдадим по-быстрому (хотя накануне синепал сам рассыпался в комплиментах брату Вове).

Так что выбора два: или концлагерь в Беларуси, или концлагерь в белорусской области России. «Настоящий патриот и вообще прогрессивных взглядов человек». Так о Лакее больше никто не скажет. Даже венгры, которые некогда были друзьями. А сейчас на сайте МИДа очень четко дают понять, о чем была встреча с Лакеем (венгров очень заботит история с мигрантами), чтобы никто ничего не подумал.

Экзерсисы синепалого на эту тему даже комментировать не будем. Только вот ближайшие кошельки начинают задавать неприятные вопросы, а некоторые уже и семьи вывозят. Круг прикорытных бизнесменов быстро сокращается до размера хоккейной раздевалки, в которой скоро останется только шпиц.

На западном векторе траектория задана. И тут в зависимости от поведения Минска может изменяться только скорость движения по ней.

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