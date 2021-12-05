В белорусском лагере мигрантов вспыхнул бунт 28 5.12.2021, 18:14

38,560

Видеофакт.

Завезенные режимом Лукашенко мигранты в центре временного пребывания устроили бунт.

За минувшие сутки было зафиксировано 43 попытки незаконного пересечения мигрантами границы Беларуси с Польшей. Попытки мигрантов прорваться в Польшу координировали белорусские силовики.

Ранее стало известно, что режим Лукашенко ставит иракцев и сирийцев в Брузгах перед выбором — или новая попытка перехода границы, или депортация на родину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».