В белорусском лагере мигрантов вспыхнул бунт

В белорусском лагере мигрантов вспыхнул бунт28
- 5.12.2021, 18:14
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Видеофакт.
Завезенные режимом Лукашенко мигранты в центре временного пребывания устроили бунт.
За минувшие сутки было зафиксировано 43 попытки незаконного пересечения мигрантами границы Беларуси с Польшей. Попытки мигрантов прорваться в Польшу координировали белорусские силовики.
Ранее стало известно, что режим Лукашенко ставит иракцев и сирийцев в Брузгах перед выбором — или новая попытка перехода границы, или депортация на родину.