закрыть
5 декабря 2021, воскресенье, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В белорусском лагере мигрантов вспыхнул бунт

28
  • 5.12.2021, 18:14
  • 38,560
В белорусском лагере мигрантов вспыхнул бунт

Видеофакт.

Завезенные режимом Лукашенко мигранты в центре временного пребывания устроили бунт.

За минувшие сутки было зафиксировано 43 попытки незаконного пересечения мигрантами границы Беларуси с Польшей. Попытки мигрантов прорваться в Польшу координировали белорусские силовики.

Ранее стало известно, что режим Лукашенко ставит иракцев и сирийцев в Брузгах перед выбором — или новая попытка перехода границы, или депортация на родину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников