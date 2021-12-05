Почем сейчас в Беларуси мандарины?4
- 5.12.2021, 19:01
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Сравнение цен с прошлогодними.
Снова декабрь, снова Новый год на носу. Onliner.by отправились на Комаровку и посмотрели, почем нынче оранжевые плоды с тем самым неподдельным запахом праздника.
Напомним, чем мы встречали прошлый Новый год. Испания тогда шла рубля за 4, Турция и Абхазия чуть дешевле — по 3,5. Мандарин из Марокко держал марку и продавался по 5,5 за кило. Итальянские продукты дороже — 6,5, но можно было встретить и экзотические марки, например испанские мандарины за 18 или 20 рублей или китайские за 15.
Что изменилось за год?
Ассортимент примерно тот же. География — ностальгическая Абхазия, уже привычная всем Италия и Испания, почти родные Турция и Марокко. Цены всякие: те же 3,5—4 рубля за абхазский килограмм вкуснятины, Испания в среднем идет рублей по 5, но если вам покрасивее — то можно и за 8, и за 13. Италия — столько же, Турция и Марокко торгуются по 5—7 рублей.
Один из самых востребованных продуктов на новогодних столах представлен в изобилии. Брать будете?