Глава СК РФ поручил проверить песни Оксимирона и Нойза MС после вымышленного заявления «группы патриотов России» 5.12.2021, 20:05

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Автор обращения назвал его «сатирой на наше время».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить обращение «группы патриотов», пожаловавшихся на творчество рэперов Оксимирона (Мирон Федоров) и Нойза MC (Иван Алексеев), передает «Медуза».

В сообщении СК РФ сказано, что «группа патриотов» нашла в текстах песен исполнителей попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Бастрыкин «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку».

В сообщении СК сказано, что заявление «группы патриотов» появилось в одном из СМИ. Обнаружить издание, опубликовавшее это обращение, не удалось. Судя по всему, речь идет о публикации, появившейся 2 декабря в блоге пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева. Он написал, что ему «принесли» письмо, адресованное Бастрыкину, в котором главу СК попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Нойза MC.

После сообщения СК о начале доследственной проверки Дмитрий Якушев написал, что его обращение было шуткой. «Блин. Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — заявил он.

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