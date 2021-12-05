Порошенко: Лукашенко является опасностью для всей Европы 1 5.12.2021, 20:14

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Таракан токсичный, и от него можно ожидать всего.

Белорусский диктатор Лукашенко несет угрозу и Украине, и Европе. Об этом в интервью французскому изданию L'Express сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос, существует ли возможность нападения на Украину с белорусского направления, Порошенко сказал: "Александр Лукашенко является опасностью не только для Украины, но и всей Европы. Вы знаете, что он просил ядерное оружие у Владимира Путина? Он токсичный, и от него можно ожидать всего. Он мог сделать по отношению к Украине то, что он уже сделал по отношению к Польше".

"В этой связи мы должны сотрудничать с Европейским Союзом для установления барьеров на белорусской границе, чтобы избежать нового миграционного кризиса", – убежден пятый президент Украины.

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