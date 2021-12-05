«Сказки» лукашенковского чиновника Зайца рассмешили белорусов 2 5.12.2021, 20:10

6,704

Видеохит.

В нынешнем году снижение валового урожая зерновых культур в Могилёвской области достигло 20%, пишет «Беларусь за МКАДом».

Хуже всего обстоят дела в Климовичском районе – получено зерна на 32,4 % меньше уровня 2020 года;

В Хотимском районе – на 30,7 %;

В Осиповичском и Чаусском районах – на 29,7 %;

В Бобруйском районе на 26,9 %;

При том, что средняя урожайность по стране составила 30,2 ц с одного гектара. В области 5 районов, которые получили менее 20 ц/га: Глусский район – 14,4 ц/га, Чаусский – 16,2, Климовичский и Костюковичский – по 16,3, Славгородский – 18,8 ц/га. Недалеко от них ушли Чериковский район – 20,2 и Быховский – 20,9 ц/га. И так по всей области – снижение урожайности на 7,3 ц/га до уровня 26,4.

Специалисты отмечают, что производство зерновых на Могилевщине отброшено на десятилетия назад.

В то же время местный председатель облисполкома Леонид Заяц осваивает искусство STAND UPа и бьёт им по экономическим провалам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».