Карлсен выиграл восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам 3 5.12.2021, 20:26

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Норвежец обыграл российского гроссмейстера Непомнящего.

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего в восьмой партии матча за звание мирового чемпиона. Россиянин играл черными фигурами.

Общий счет матча стал 5-3 в пользу Карлсена. До этого норвежец выиграл шестую партию, а остальные закончились ничьей.

Девятая партия из 14 пройдет 7 декабря. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Матч за звание чемпиона мира может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.

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