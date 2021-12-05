В Украину прибыло второе судно с американским углем 2 5.12.2021, 20:53

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66 тысяч тонн.

В Украину прибыло второе из семи судов с американским углем. Его общий объем составляет 66 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Объем предыдущей партии, которая прибыла 20 ноября, составил 60,5 тысяч тонн. Уголь направили на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

Еще три партии могут прибыть уже в декабре, а суммарный объем поставок, о которых договорились на ноябрь — январь, составляет почти 470 тысяч тонн.

Судно пришло в рамках договоренностей ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину семи партий угля из США и Колумбии. В компании рассказали, что на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составляет более 900 тысяч тонн. Переговоры о дополнительных объемах топлива продолжаются.

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