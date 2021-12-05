Климкин: Путин не перенесет, если станет «вторым Лукашенко» 8 5.12.2021, 21:23

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Нелегитимный Лукашенко – воздушный и эмиграционный бандит.

Президент России Владимир Путин будет стараться по итогам выборов 2024 года не стать таким нелегитимным правителем, как Лукашенко. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в опубликованном 4 декабря интервью "Радіо Свобода".

Тема была поднята после вопроса журналистки, будет ли, по мнению дипломата, масштабное наступление российских войск в Украине.

"За это Путин заплатит очень серьезную цену. И американцы, строя сейчас пакет сдерживания, показывают, что это не только о санкциях. Посмотрите на резолюцию, которую два конгрессмена внесли в Конгресс – не признавать Путина легитимным руководителем России после 2024 года. Путин может перенести многое. Будет ходить, что-то заявлять. Но Путин не перенесет стать "вторым Лукашенко", – сказал Климкин.

По его словам, Лукашенко для главы Кремля – "наш сукин сын".

"Он (Лукашенко. –") – воздушный бандит, теперь и эмиграционный бандит. Но Путин хочет считать себя равным в этом мире. И для него это очень важная личная история, часть его миссии. Он считает, что Россия, а вот он, если равный, то и Россия каким-то образом тоже подносится", – объяснил Климкин.

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