Что продают на минских новогодних базарах? 5.12.2021, 21:36

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Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

На столичных рынках, помимо традиционных продуктов, появились ряды, наполненные очень сезонными, почти скоропортящимися товарами. Елочные украшения, гирлянды, искусственные ели — сейчас это ходовой товар, но 31 декабря, когда часы пробьют полночь, он станет лишь фоном на пути из старого года в новый. Onliner.by прошелся по Комаровке в поисках праздничного настроения — почем оно здесь в розницу?

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Это, конечно же, не единственный способ купить все, что нужно для новогоднего украшения жизни, — можно не выходя из дома заказать все в . Но раз уж пришли на рынок — давайте смотреть на прилавки.

Наблюдение первое: размер имеет значение. Маленькая шишка на елочку стоит 5 рублей, шишка побольше — 8 рублей, ну а совсем большая взрослая шишка — все 15.

Наблюдение второе: в принципе, будь то базар или крупный магазин, купить можно и елку, и все, что нужно для того, чтобы ее украсить. Но продавцы бывают ревнивы. Когда покупаете много и в одном месте, есть шанс договориться на хорошую скидку.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Наблюдение третье: поскольку будущий год по восточному календарю — год Тигра, то именно этот представитель кошачьих на прилавках красуется в изобилии. Украшения в виде тигра или хотя бы с изображением тигра, тигры-копилки, плюшевые тигры, керамические тигры — кажется, любые варианты хороши, раз уж берут. Все остальные новогодние игрушки универсальны: гирлянды, дождик, шары любых цветов и размеров.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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