закрыть
5 декабря 2021, воскресенье, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Комсомольском озере не унимаются бобры

7
  • 5.12.2021, 22:01
  • 7,512
На Комсомольском озере не унимаются бобры

Вот что они сделали с деревьями.

Бобры стачивают деревья на берегу водоема. Необычно то, что происходит это в самом центре большого города. И как-то повлиять на ситуацию оказалось весьма непросто, пишет «Онлайнер».

Десятки деревьев, выросших возле воды, превратились в огрызки и обрубки. И процесс не останавливается. Только вчера мы получили свежие фотографии от нашего читателя.

— Бобры в парке Победы живы и здоровы, чего не скажешь о деревьях, к сожалению. Вот для наглядности: на первом фото дерево, снятое 11 ноября, а на втором — то, что от него осталось сейчас, — рассказал собеседник корреспонденту Onlíner.

С бобрами, нужно отметить, пытались договориться. Отселение предлагали в тихие и спокойные места за городской чертой. Но бобров же еще поди слови, а «Зеленстрой Центрального района» строго-настрого сказал: «Чтобы ни один зверек не пострадал».

В общем, пока специалисты думают, как решать возникшую проблему. Бобры грызут. Деревья падают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников