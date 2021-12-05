На Комсомольском озере не унимаются бобры 7 5.12.2021, 22:01

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Вот что они сделали с деревьями.

Бобры стачивают деревья на берегу водоема. Необычно то, что происходит это в самом центре большого города. И как-то повлиять на ситуацию оказалось весьма непросто, пишет «Онлайнер».

Десятки деревьев, выросших возле воды, превратились в огрызки и обрубки. И процесс не останавливается. Только вчера мы получили свежие фотографии от нашего читателя.

— Бобры в парке Победы живы и здоровы, чего не скажешь о деревьях, к сожалению. Вот для наглядности: на первом фото дерево, снятое 11 ноября, а на втором — то, что от него осталось сейчас, — рассказал собеседник корреспонденту Onlíner.

С бобрами, нужно отметить, пытались договориться. Отселение предлагали в тихие и спокойные места за городской чертой. Но бобров же еще поди слови, а «Зеленстрой Центрального района» строго-настрого сказал: «Чтобы ни один зверек не пострадал».

В общем, пока специалисты думают, как решать возникшую проблему. Бобры грызут. Деревья падают.

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