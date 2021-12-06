Белорусские банки стали максимально токсичными 4 6.12.2021, 8:24

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Украинский банк отказывается принимать платежи из Беларуси

Как оказалось, в украинском «ПриватБанке» нельзя проводить платежи из белорусских банков, которые находятся под списком санкций.

Скриншотом разговора на тему со службой поддержки банка поделился Telegram-канал Белорусское объединение рабочих.

Напомним, ранее стало известно что украинский ОТП Банк разослал своим клиентам предупреждение о том что немецкий Deutsche Bank не будет проводить платежи в долларах и евро в белорусские банки.

Такая же информация пришла и в МТБанк. Под ограничение попали банки, находящиеся в государственной собственности, а также компании, находящиеся в государственной собственности и все связанные с ними лица. Всему виной — санкции США против белорусского финансового сектора.

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