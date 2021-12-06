Политолог: Статус белорусского режима близок к изгою 14 6.12.2021, 8:38

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Владимир Макей

Перед Макеем стоит невыполнимая задача.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал возможную тактику режима на международной арене:

— Видимо, нам еще не раз придется обратиться к теме анализа и интерпретаций итогов дипломатического «вояжа» министра иностранных дел РБ Владимира Макея в Стокгольм на заседании СМИД ОБСЕ. В любом случае, учитывая, что сейчас статус Беларуси на мировой арене близок к «изгою», а после миграционного кризиса Лукашенко считается недоговороспособным и потерянным для диалога на международной арене, Макей должен был совершить в Стокгольме подвиг. Так что к заявлениям, что глава белорусского МИД имел благожелательный прием и возможность побеседовать с коллегами из почти всех стран Европы, стоит относиться с известной осторожностью.

Понятно, что Макей хорошо известен в Европе, от него всегда ждут чего-то необычного и отличающегося от традиционной риторики Минска, так что собеседники в Стокгольме у белорусского министра, конечно, были и диалоги были вполне благожелательные. Тем более, что Макей, как не раз говорили автору этих строк, обладает талантом лицедея: когда необходимо он производит впечатления стойкого сторонника режима Лукашенко и даже идеолога внешнеполитического курса РБ, включающего жесткий отпор критике авторитарного режима, а когда необходимо, белорусский министр может произвести впечатление настоящего «раба на галерах», который, понимая всю глупость внешнеполитических амбиций Лукашенко, вынужден по должности, продвигать некий абсурд или пытаться остановить санкционный «локомотив», который все ускоряет свой ход и норовит не столько разрушить белорусскую экономику, сколько обострить отношения Запада и России.

Понятно, что выбранная Минском на нынешней стадии взаимоотношений Минска с ЕС/США политика своекорыстна и совсем не союзническая. Белорусская сторона, действуя как хулиган, не скрывая показывает пальцем на Россию, как отвечающего за все минские выкрутасы. Это как вина главного врача психбольницы, у которого сбежал пациент и поджег за углом бензоколонку.

Понятно, что главная и уже невыполнимая задача, которая стоит перед Макеем – легитимизация шестого срока Лукашенко. Следом стоит задача, фантастическая по сложности – остановить и снять санкции. Именно о санкциях говорил Макей в Стокгольме: «… надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и дальнейшее раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации». Но тут не до конца понятно, что имеется в виду под предложением «остановиться». Если для Запада, то остановить санкции, ноо что должен сделать Минск? Понятно, что белорусскому руководству необходимо завершить миграционный кризис и освободить политзаключенных. Это возможно? Конечно, нет.

Но тогда не очень понятен оптимизм Макея, который, утверждает, что «мы готовы к этому. Мы внесли конкретные предложения». Это очень сомнительно. Скорее всего, Макей требовал односторонних уступок от Запада. На каком основании? Белорусский министр проговорился: «Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы». Иными словами, Макей, как мы видим, придерживается старого метода стравливания Запада и России, возлагая на ЕС/США ответственность за российско-белорусскую интеграцию, в результате которой, как намекает белорусский министр, «Беларусь потеряет государственность».

Мы второй год говорим о том, что Лукашенко надеется все-таки навязать Западу себя в качестве белорусского президента. Расчет его прост: ненависть Евросоюза и США к России и президенту России на порядок выше, чем внимание к нарушениям прав человека в Беларуси и использованию Лукашенко мигрантов в качестве инструмента давления на ЕС. Макей именно в таком антироссийском формате пытается легализовать Лукашенко, который в свою очередь, развернув целую пророссийскую информационную кампанию, рассчитывает «выбить» до Нового года из России несколько миллиардов долларов и в очередной раз уклониться от интеграции.

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