Диетолог развеял мифы об алкоголе и похмелье 6 6.12.2021, 9:26

9,140

В частности о том, что нельзя мешать напитки.

Британский диетолог Роб Хобсон развеял расхожие мифы об алкоголе. Его советы опубликовало издание Essex Magazine.

По словам эксперта, многие считают, что употребление различных спиртных напитков вперемешку быстрее опьяняет и приводит к более сильному похмелью на следующий день. Он считает, что это не так. «Организм не способен отличить стакан вина от кружки пива, — утверждает Хобсон. — Если вы употребляете разные напитки вперемешку, то, вероятно, просто пьете больше обычного, отсюда и такое ужасное похмелье».

Диетолог рассказал, что обезболивающие, принятые на ночь после употребления алкоголя, не спасут от утреннего похмелья. «Хотя обезболивающие средства помогают ослабить головную и мышечную боль, связанные с похмельем, их действие заканчивается примерно через четыре часа, — объясняет он. — А значит, нет никакого смысла пить их перед сном».

Еще один миф связан с крепким кофе, якобы помогающим протрезветь. По словам Хобсона, кофе действительно бодрит, однако не влияет на скорость усвоения алкоголя, поэтому при помощи него невозможно избавиться от головокружения и других симптомов опьянения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».