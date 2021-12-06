Пророссийский кандидат в президенты Франции подвергся нападению 13 6.12.2021, 9:31

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Эрик Земмур

Видеофакт.

На кандидата в президенты Франции, журналиста правых взглядов Эрика Земмура в воскресенье, 5 декабря, напали во время его первого предвыборного митинга. Инцидент произошел в парижском пригороде Вильпент, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Земмур в сопровождении охраны и журналистов двигался к трибуне, в это время на него набросился выбежавший из группы зрителей человек. Обхватив руками голову кандидата, мужчина попытался повалить его на землю. Благодаря вмешательству агентов безопасности злоумышленника удалось нейтрализовать. Он был взят под стражу за умышленное насилие.

Кроме того, охранники и сторонники Земмура подрались с активистами ассоциации SOS Racisme. По информации телеканала, 12 протестующих начали кричать лозунг «Нет расизму!», что спровоцировало конфликт. В результате члены ассоциации покинули мероприятие.

Земмур частым гостем на телеканале RT France. Его программа включает классические для промосковских кандидатов предложения о выводе Франции из состава НАТО и Евросоюза и заключения альянса с Россией.

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